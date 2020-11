I segni che rifiutano ogni genere di responsabilità | ecco quali sono

Leggi su giornal

(Di lunedì 23 novembre 2020) Negare l’evidenza è qualcosa che da sempre molto fastidio, ma che diventa un “sistema difensivo” molto utilizzato da parte di molte persone, che non amano accettare la conseguenza dei propri errori ed hanno difficoltà a prendersi le proprie. Le motivazioni di questo atteggiamentogeneralmente molteplici ma che solitamente è il risultato di specifici profili caratteriali, che si traducono in altrettantizodiacali: Gemelli La personalità particolare e spesso di difficile comprensione dei Gemelli diventa particolarmente complessa quando si trovano in difficoltà: i nati sotto questo segno infatti nondei bugiardi insituazione ma sotto stress fanno uso anche di menzogne poco credibili: è molto difficile vederli ammettere una propria defezione. Pesci Mediamente riflessivi ...