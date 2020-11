I rossoneri con Ibra sono sempre in cima alla vetta (Di lunedì 23 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic segna altre due reti nella sfida contro il Napoli e i rossoneri rimangono soli al comando della classifica. Vincono anche Juve, Inter, Roma, Lazio e il sorprendente Sassuolo di De Zerbi. L’Atalanta invece ha una battuta di arresto a Cesena e pareggia a reti inviolate contro la rivelazione Spezia. Con le due reti al San Paolo, lo svedese balza anche in testa alla classifica dei cannonieri, con 10 segnature. Sul finire della gara, però, il centravanti del Milan, esce per un fastidio muscolare. Continua la marcia dei rossoneri in testa alla classifica E adesso sono venti gli incontri in cui il Milan non esce sconfitto da una sfida in Campionato. Dodici i risultati positivi conseguiti nel corso dell’ultima stagione 2019/20 e otto quelli conseguiti in questo avvio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Zlatanhimovic segna altre due reti nella sfida contro il Napoli e irimangono soli al comando della classifica. Vincono anche Juve, Inter, Roma, Lazio e il sorprendente Sassuolo di De Zerbi. L’Atalanta invece ha una battuta di arresto a Cesena e pareggia a reti inviolate contro la rivelazione Spezia. Con le due reti al San Paolo, lo svedese balza anche in testaclassifica dei cannonieri, con 10 segnature. Sul finire della gara, però, il centravanti del Milan, esce per un fastidio muscolare. Continua la marcia deiin testaclassifica E adessoventi gli incontri in cui il Milan non esce sconfitto da una sfida in Campionato. Dodici i risultati positivi conseguiti nel corso dell’ultima stagione 2019/20 e otto quelli conseguiti in questo avvio ...

realvarriale : Con un mostruoso @Ibra_official @acmilan espugna meritatamente il San Paolo.Rossoneri bravi e fortunati nel 1mo tem… - acmilan : Milanello's Monday: in-house friendly with our U-19 ?? Si riparte: test con la Primavera per i rossoneri ??… - acmilan : Ricordi e racconti sui protagonisti della nostra storia ??? Non perderti i podcast rossoneri, ascoltali con la nuov… - RadioSportiva : #MicrofonoAperto con @sabatini: 'Icardi o Milik al #Milan? #Ibra oggi è il giocatore più forte del campionato itali… - A_Carioti : A tutti i rossoneri che ce l'hanno con Gattuso: scusate, Rino è uno che non ci sta a perdere, lo conosciamo, ma vi… -