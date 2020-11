I nuovi casi di Coronavirus sono 22.930, le vittime 630 nelle ultime 24 ore (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Sono 22.930 i nuovi contagi nelle 24 ore, rilevati sulla base di 148.945 tamponi effettuati. Ieri i nuovi contagi erano 28.337, riscontrati sulla base di 188.747 tamponi. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Sono 22.930 i nuovi contagi nelle 24 ore, rilevati sulla base di 148.945 tamponi effettuati. Ieri i nuovi contagi erano 28.337, riscontrati sulla base di 188.747 tamponi.

RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati sono 29.800 e 5.094 i nuovi positivi (17%). I guariti/dimessi sono 3.208 ????… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati negli ospedali lombardi oggi sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… - arual3_laura : 630 morti e +9 malattie intensive. Quanti effettivamente sono stati ricoverati in terapia intensiva ieri e dove? I… -