“I governi stiano a distanza di sicurezza dal Natale”

di Lorenza Morello, presidente nazionale APM Il dibattito sull'opportunità di farci trascorrere un Natale in famiglia riassume perfettamente cosa c'è di sbagliato nella gestione del Covid-19 da parte di questo governo e della maggior parte dei governi mondiali.Per i cristiani, il Natale è una celebrazione della nascita del Redentore. Per tutti, è una celebrazione della vita. Ma sappiamo bene che se generazioni miste partecipano a un servizio in chiesa o si godono il pranzo di Natale e una canzone cantata insieme, c'è un rischio maggiore che qualcuno con Covid-19 lo trasmetta ad altri.Comprensibilmente, molte persone credono che l'unica cosa che conta sia il rischio di morte o malattie gravi. Vorranno isolarsi con un pasto da soli e la loro decisione dovrebbe essere rispettata.Ma per molti altri ci sarà una serie di valori in gioco che sono almeno altrettanto ...

Conferenza Stato-Regioni in Calabria, Boccia: «Il governo c'è, ognuno faccia sua parte»

La Regione Calabria, i calabresi, devono sapere che il Governo c'è, e c'è su tutto ... E su questo i calabresi devono aiutarci a vigilare, stare accanto alla magistratura e alle forze dell'ordine, che ...

Coronavirus, Regioni al governo: «Salviamo la stagione dello sci. Sennò danno irreversibile»

come stanno facendo in altri paesi. E' uno sport e lo si può praticare in sicurezza. Si potrebbe consentire l'attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti. E' una strada che dobbiamo ...

La Regione Calabria, i calabresi, devono sapere che il Governo c’è, e c’è su tutto ... E su questo i calabresi devono aiutarci a vigilare, stare accanto alla magistratura e alle forze dell’ordine, che ...come stanno facendo in altri paesi. E’ uno sport e lo si può praticare in sicurezza. Si potrebbe consentire l’attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti. E’ una strada che dobbiamo ...