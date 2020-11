I funerali dell' uomo erano pronti | ma lui non era morto

(Di lunedì 23 novembre 2020) I parentia presunta vittima hanno organizzato il funerale, per poi scoprire che l'in realtà non era. Foggia, anzianodi Covid: la notizia era falsa su Notizie.it.

A Foggia il signo Fernando è ricoverato a 86 anni in gravi condizioni dopo aver contratto il Covid nella Rsa dove era ospite. Ma un errore ...in cui le hanno comunicato il decesso dell’uomo. Una notizia che ha sconvolto la famiglia, che si è fatta forza per organizzare le esequie. Sono stati affissi i manifesti funebri ed è stato ...