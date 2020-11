I casi Morra e Crisanti lo dimostrano | l’ipocrisia è la peste del secolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) di Monica Valendinoè laantiecologica di questo, scriveva Aldo Busi anni fa in “Cazzi e canguri”. Oggi come non mai lasociale si abbina alla pandemia come il cacio e pepe sugli spaghetti. Due esempi su tutti: i presuntiNicolae Andrea. I quali non hanno fatto altro che esprimere opinioni quasi banali, se non fosse che qualcuno le ha strumentalizzate per attacchi senza precedenti. Il presidente dell’Antimafia ha detto, senza mancare di rispetto alla defunta Jole Santelli, che i calabresi sapevano della sua malattia quando l’hanno votata, e che ogni popolo ha il governo che si merita. In America Joe Biden è stato per molto tempo messo in discussione dal suo stesso partito, non per la sua possibilità di vincere (cosa ...