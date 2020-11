Hong Kong, il grido di Law. Così l’Italia (con Biden) può difendere la libertà (Di lunedì 23 novembre 2020) Quasi impassibile, Nathan Law, 27 anni, tra i leader del movimento democratico di Hong Kong, commenta la notizia che è su tutti i giornali internazionali. Tre volti storici della causa, l’ex segretario di Demosisto Joshua Wong, Ivan Lam, Agnes Chow, hanno deciso di consegnarsi alla polizia per fare i conti con il processo che li attende. L’accusa, aver partecipato a un’assemblea illegale, vietata dalla nuova Legge sulla Sicurezza nazionale imposta dal governo centrale cinese. La condanna in arrivo può spingersi a cinque anni dietro le sbarre. Law è a Londra, dove è fuggito in esilio questa primavera, mentre Pechino stringeva la morsa sul Porto profumato. Ora, confida a Formiche.net, ripone le speranze in Joe Biden per la nascita di “un’alleanza internazionale per i diritti umani”. Anche l’Italia può fare la sua ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020) Quasi impassibile, Nathan Law, 27 anni, tra i leader del movimento democratico di, commenta la notizia che è su tutti i giornali internazionali. Tre volti storici della causa, l’ex segretario di Demosisto Joshua Wong, Ivan Lam, Agnes Chow, hanno deciso di consegnarsi alla polizia per fare i conti con il processo che li attende. L’accusa, aver partecipato a un’assemblea illegale, vietata dalla nuova Legge sulla Sicurezza nazionale imposta dal governo centrale cinese. La condanna in arrivo può spingersi a cinque anni dietro le sbarre. Law è a Londra, dove è fuggito in esilio questa primavera, mentre Pechino stringeva la morsa sul Porto profumato. Ora, confida a Formiche.net, ripone le speranze in Joeper la nascita di “un’alleanza internazionale per i diritti umani”. Anchepuò fare la sua ...

