"Ho avuto paura di morire e di non rivedere più la mia famiglia". La testimonianza della 18enne vittima di Genovese (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera, su Canale 5, in esclusiva a 'Live non è la d'Urso', l'audio testimonianza della diciottenne vittima di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato sabato 7 novembre e accusato di violenza sessuale. "In questi giorni dopo che è uscita la notizia del suo arresto - ha raccontato - ho cominciato a leggere tante cose, i miei ricordi si sono fatti sempre più precisi. E la cosa che mi fa più male in questi giorni è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto. Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura non si possono neanche immaginare. Ho avuto paura di morire, ho rischiato di morire. Ho avuto paura di non poter ...

