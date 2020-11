Hailey Bieber compie gli anni e il marito scrive una dedica emozionante-FOTO (Di lunedì 23 novembre 2020) La moglie di Justin Bieber compie 24 anni e lui le dedica un post su Instagram davvero emozionante e dolce Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinBieber) Bionda, bellissima e vanta arriva da una dinastia di attori famosi, oltre che a essere la moglie di uno dei cantanti più famosi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) La moglie di Justin24e lui leun post su Instagram davveroe dolce Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin(@justin) Bionda, bellissima e vanta arriva da una dinastia di attori famosi, oltre che a essere la moglie di uno dei cantanti più famosi L'articolo proviene da YesLife.it.

