Guendalina Tavassi dichiara: “Sono stati divulgati finti video” (Di lunedì 23 novembre 2020) Guendalina Tavassi ha rivelato che non tutti i video ce stanno circolando online su gruppi WhatsApp e Telegram appartengono a lei. Per l’ex gieffina Guendalina Tavassi l’incubo continua. Due giorni fa il suo telefono è stato hackerato e i dati contenuti sul suo iCloud sono stati rubati. Così sono finiti in rete e alcuni video L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020)ha rivelato che non tutti i video ce stanno circolando online su gruppi WhatsApp e Telegram appartengono a lei. Per l’ex gieffinal’incubo continua. Due giorni fa il suo telefono è stato hackerato e i dati contenuti sul suo iCloud sonorubati. Così sono finiti in rete e alcuni video L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

dajeci : Video guendalina tavassi anyone? - leoguer74045306 : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - Espo710 : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - perrinovito : E allora sei una gran p... se porti in giro sta roba. Guendalina Tavassi in lacrime: 'Mi hanno hackerato il cellula… - taissawife : RT @GiovanniSalzan: Hanno rubato su i-cloud un video privato di Guendalina Tavassi, una show girl italiana. Lo stanno diffondendo. É il mom… -