Gualtieri | “Con il prossimo decreto ristori rinvio delle tasse per tutte le imprese con perdite” In manovra altri 2 | 5 miliardi per la sanità

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha ribadito questa sera in audizione che il governo si accinge a varare un provvedimento del valore di 8 miliardi di euro con nuove misure a sostegno dei settori più colpiti dalla pandemia. Il "ristori quater" dovrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri di venerdì prossimo e conterrà misure, a cominciare dal rinvio di diverse scadenze fiscali, destinate "non solo ai settori direttamente interessati dalle misure restrittive ma a tutti i settori economici con perdite". Il decreto potrà essere approvato in Cdm solo dopo che il Parlamento avrà approvato il nuovo scostamento di bilancio, necessario per reperire le risorse indicate. "Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo".

