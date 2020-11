GREY’S ANATOMY 17, anticipazioni puntata di martedì 24 novembre su FOX (Di lunedì 23 novembre 2020) “Questo è il quarto paziente che ho perso oggi e stanno morendo tutti…completamente da soli”. Con queste parole apocalittiche Richard Webber apre All Tomorrow’s Parties, il primo episodio di questa lunga e speciale première che dà il via alla diciassettesima stagione di GREY’S ANATOMY, in onda in Italia da martedì 24 novembre 2020 su Fox (canale 112 di Sky). In Italia l’episodio si intitola Tutte le feste di domani. Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2020 Siamo nell’aprile 2020, la storia riprende un mese dopo l’inizio della pandemia: il Grey Sloan Memorial e le vite dei suoi medici sono state sconvolte e, nonostante il grande caos e la paura, Meredith, Bailey, Richard e il resto del team medico si trovano in prima linea in una nuova era. Il ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 23 novembre 2020) “Questo è il quarto paziente che ho perso oggi e stanno morendo tutti…completamente da soli”. Con queste parole apocalittiche Richard Webber apre All Tomorrow’s Parties, il primo episodio di questa lunga e speciale première che dà il via alla diciassettesima stagione di, in onda in Italia da242020 su Fox (canale 112 di Sky). In Italia l’episodio si intitola Tutte le feste di domani. Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE,dal 29al 5 dicembre 2020 Siamo nell’aprile 2020, la storia riprende un mese dopo l’inizio della pandemia: il Grey Sloan Memorial e le vite dei suoi medici sono state sconvolte e, nonostante il grande caos e la paura, Meredith, Bailey, Richard e il resto del team medico si trovano in prima linea in una nuova era. Il ...

