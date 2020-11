Gravina in Puglia e Palagianello, da oggi scuole chiuse Sospesa la didattica in presenza fino al 3 dicembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Da oggi al 3 dicembre didattica solo a distanza a Gravina in Puglia e Palagianello. I sindaci dei due paesi hanno emanato ordinanze legate al contenimento della diffusione del corona virus. L'articolo Gravina in Puglia e Palagianello, da oggi scuole chiuse <small class="subtitle">Sospesa la didattica in presenza fino al 3 dicembre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Daal 3solo a distanza ain. I sindaci dei due paesi hanno emanato ordinanze legate al contenimento della diffusione del corona virus. L'articoloin, da lainal 3 proviene da Noi Notizie..

