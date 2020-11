Gratta e Vinci, panico nella tabaccheria: vinti 2 milioni di euro. “Era pallido, a momenti sveniva” (Di lunedì 23 novembre 2020) Cifra record al Gratta e Vinci, vinti due milioni di euro. La dea bendata ha baciato il modenese, in particolar modo la tabaccheria Arcobaleno. E il Resto del Carlino ha raggiunto Barbara Giovannelli, titolare del locale in cui è stato venduto il tagliando vincente, che ha raccontato quanto accaduto: “Il signore che ieri ha vinto al Gratta & Vinci due milioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Cifra record alduedi. La dea bendata ha baciato il modenese, in particolar modo laArcobaleno. E il Resto del Carlino ha raggiunto Barbara Giovannelli, titolare del locale in cui è stato venduto il tagliando vincente, che ha raccontato quanto accaduto: “Il signore che ieri ha vinto aldueL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vignola, vince due milioni di euro al Gratta e Vinci. La tabaccaia: «Lo conosciamo, a momenti sveniva»

Avella, furto di gratta e vinci in via Nazionale. Ladri messi in fuga da allarme e vigilanza

Gratta e vince due milioni di euro: "E’ un cliente abituale"

Stratosferica vincita a Vignola: un vignolese, con un biglietto "Gratta e vinci" da 10 euro, si è portato a casa 2 milioni di euro. E’ successo ieri mattina, alla tabaccheria edicola Arcobaleno di via ...

