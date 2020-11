Grande Fratello Vip 5, puntata del 23 novembre 2020 | Anticipazioni (Di lunedì 23 novembre 2020) Le Anticipazioni della serata tra eliminazioni e nuovi ingressi Stasera assisteremo alla reazione dei vipponi all’annuncio dell’allungamento del programma. Il Grande Fratello vip andrà in onda sino all’8 febbraio. Infatti, questa sera nel corso della diretta del reality di Canale 5 Alfonso Signorini gli comunicherà questa notizia, come aveva anticipato venerdì scorso, svelando il contenuto della busta rossa, che contiene appunto la novità per i concorrenti, convinti di essere arrivati quasi alla fine delle puntate del reality. Come reagiranno? E in puntata, saranno affrontate durante la diretta tutte le liti dei vip di questa settimana. “È stata una settimana ricca di scontri e numerosi conflitti. Come andrà a finire? Lo scopriremo questa sera nella nuova puntata” – si legge tra le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Ledella serata tra eliminazioni e nuovi ingressi Stasera assisteremo alla reazione dei vipponi all’annuncio dell’allungamento del programma. Ilvip andrà in onda sino all’8 febbraio. Infatti, questa sera nel corso della diretta del reality di Canale 5 Alfonso Signorini gli comunicherà questa notizia, come aveva anticipato venerdì scorso, svelando il contenuto della busta rossa, che contiene appunto la novità per i concorrenti, convinti di essere arrivati quasi alla fine delle puntate del reality. Come reagiranno? E in, saranno affrontate durante la diretta tutte le liti dei vip di questa settimana. “È stata una settimana ricca di scontri e numerosi conflitti. Come andrà a finire? Lo scopriremo questa sera nella nuova” – si legge tra le ...

