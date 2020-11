Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nuova coppia? (video) (Di lunedì 23 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 potrebbe nascere a sorpresa una nuova coppia. Da qualche giorno infatti Giulia Salemi si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, rendendosi protagonista di baci e abbracci con l’ex velino di Striscia la notizia. La bella modella italo-brasiliana sembra molto interessata al ragazzo, che pare abbia fatto un passo indietro con Elisabetta Gregoraci negli ultimi tempi. L’ex moglie di Flavio Briatore non sembra cedere alle lusinghe di Pierpaolo, nonostante più volte abbia manifestato affetto nei suoi confronti. Complice una serata piuttosto alcolica, la Salemi ha detto a Pierpaolo: “Pierpaolo ti voglio bene, quello che ti rende felice mi rende felice. Lui è ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 23 novembre 2020) AlVip 5 potrebbe nascere a sorpresa una. Da qualche giorno infattisi è avvicinata molto a, rendendosi protagonista di baci e abbracci con l’ex velino di Striscia la notizia. La bella modella italo-brasiliana sembra molto interessata al ragazzo, che pare abbia fatto un passo indietro con Elisabetta Gregoraci negli ultimi tempi. L’ex moglie di Flavio Briatore non sembra cedere alle lusinghe di, nonostante più volte abbia manifestato affetto nei suoi confronti. Complice una serata piuttosto alcolica, laha detto a: “ti voglio bene, quello che ti rende felice mi rende felice. Lui è ...

