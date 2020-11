Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 23 novembre: concorrenti, ultime news (Di lunedì 23 novembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni puntata del 23 novembre: concorrenti, ultime news Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 23 novembre? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Quella di stasera sarà una puntata del GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel reality di Canale 5, ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020)Vip, ledel 23Questa sera, lunedì 23, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la ventunesimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera, 23? Di seguito tutte lenel dettaglio.Quella di stasera sarà unadel GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel reality di Canale 5, ...

