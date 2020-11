**Governo: Conte, 'rivalità con Di Maio solo su giornali, ironizziamo insieme'** (Di lunedì 23 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) su Notizie.it.

NicolaPorro : Il governo minaccia ????-????????, ma da cinque anni non caviamo un ragno dal buco. Dai marò ai pescatori in Libia, ormai… - LegaSalvini : 'QUELLE SOFFIATE SUI MIGRANTI'. COSÌ LA GIORNALISTA RAI IMBARAZZA IL GOVERNO SULLE ONG - Corriere : La frenata è brusca, quanto attesa. Alle nove di sera, dopo un’altra giornata di tensione tra l’anima rigorista del… - Nerot45888119 : RT @RadioSavana: Catanzaro in rivolta. Cittadini incazzati (non poco) sfondano il cordone della Polizia. In migliaia si sono radunati sotto… - NicolaPalakk : La faccia tosta di #Conte di dire che 'Abbiamo un metodo, abbiamo una strategia' quando é invece palese che il gove… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Conte Il Governo Conte odia la montagna Valledaostaglocal.it Covid, Conte: «A Natale non ripeteremo Ferragosto, niente vacanze sulla neve. Cerchiamo di riaprire le scuole»

Covid, Giuseppe Conte ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 continua a rimarcare la linea dura del governo: «A Natale non ripeteremo Ferragosto, niente vacanze ...

Covid, Conte:vaccino non credo obbligatorio,io lo farò senz'altro

Roma, 23 nov. (askanews) - Il governo non pensa a imporre l'obbligo di vaccinarsi contro il coronavirus, ma Giuseppe Conte "raccomanda" di farlo e assicura che lui "senz'altro" si vaccinerà non ...

Covid, Giuseppe Conte ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 continua a rimarcare la linea dura del governo: «A Natale non ripeteremo Ferragosto, niente vacanze ...Roma, 23 nov. (askanews) - Il governo non pensa a imporre l'obbligo di vaccinarsi contro il coronavirus, ma Giuseppe Conte "raccomanda" di farlo e assicura che lui "senz'altro" si vaccinerà non ...