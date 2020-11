Governo al lavoro per il ritorno a scuola in presenza. Miozzo (Cts):'Altrimenti danni gravi per i ragazzi' (Di lunedì 23 novembre 2020) "Le scuole devono, non possono, ma devono, restare aperte". Così il responsabile del Cts Agostino Miozzo in un'intervista a 'Il Corriere della Sera'. "Il 7 gennaio è giovedì, quindi ci sarà un ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) "Le scuole devono, non possono, ma devono, restare aperte". Così il responsabile del Cts Agostinoin un'intervista a 'Il Corriere della Sera'. "Il 7 gennaio è giovedì, quindi ci sarà un ...

matteosalvinimi : #Salvini: Telefonata con Berlusconi, abbiamo parlato di tasse, di lavoro, e dei decreti del governo che dimenticano… - chetempochefa : 'i soldi per l’accoglienza erogati dal Governo vennero usati per borse lavoro e attività commerciali gestite insiem… - berlusconi : Chiediamo al governo di garantire al lavoro autonomo, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani, alle part… - SIENANEWS : Per Natale il Governo italiano starebbe pensando ad una soluzione per rilanciare i consumi. Durante dicembre l'Esec… - alburnico : SALVINI MELONI FONTANA ZAIA TOTI CIRIO BONOMI-CONFINDUSTRIA GIORNALI LIBERO IL GIORNALE LA VERITÀ IL TEMPO DA VERI… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo lavoro Il governo al lavoro sul ‘DPCM Natalizio’: ipotesi riapertura per bar e ristoranti, non più di 6 a cena, scuole chiuse fino a gennaio LaVoceDiAsti.it Bonus di Natale, Il Governo al lavoro sull’extra cashback da 150 euro: ecco come si potrà ottenere

Per Natale il Governo italiano starebbe pensando ad una soluzione per rilanciare i consumi. Durante dicembre l'Esecutivo starebbe lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 ...

Natale: governo lavora ipotesi rimborso extra acquisti fino a 150 euro

In arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo, secondo quanto riporta l’ANSA sta lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal piano cas ...

Per Natale il Governo italiano starebbe pensando ad una soluzione per rilanciare i consumi. Durante dicembre l'Esecutivo starebbe lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 ...In arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo, secondo quanto riporta l’ANSA sta lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal piano cas ...