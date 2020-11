Gomorra – La Serie 4 | anticipazioni ultime puntate in onda il 23 novembre su TV8

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 23 novembre 2020)– La4,dueinlunedì 23alle 21:30 su TV8. Si conclude su Tv8 l’appuntamento con– La, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi. Lunedì 232020 andranno gli ultimi due episodi della quarta stagione inedita in chiaro. L’appuntamento è per le 21:30 circa su TV8. La quarta stagione di, come le precedenti, è composta da 12 episodi, l’appuntamento di stasera infatti è l’ultimo della stagione.– La4, leinlunedì 23su TV8 4×11-12 – La guerra ...