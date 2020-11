Gomez: “Natale sugli sci? Chi lo chiede non ha capito nulla, la mamma dei cretini è sempre incinta” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Trovo surreale che dopo aver capito tutti che una delle cause della propagazione del virus sono state le vacanze di quest’estate, si possa pensare di tornare sulle piste da sci”. E’ il commento del direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez a proposito delle richieste di alcune regioni (quelle messe peggio a livello di contagi in questa seconda ondata) sulle sorti degli impianti sciistici: “Tutti sappiamo cosa comporta lo sci, è impossibile andare a sciare senza poi entrare in un bar, una baita. Salire su una funivia è come prendere l’autobus, solo che i mezzi pubblici li prendiamo per lavoro, lo sci è divertimento”. Il direttore si sofferma poi sul tema di chi protesta e chiede garanzie: “Chi lavora nelle strutture ricettive è legittimamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Trovo surreale che dopo avertutti che una delle cause della propagazione del virus sono state le vacanze di quest’estate, si possa pensare di tornare sulle piste da”. E’ il commento del direttore de ilfattoquotidiano.it Petera proposito delle richieste di alcune regioni (quelle messe peggio a livello di contagi in questa seconda ondata) sulle sorti degli impiantiistici: “Tutti sappiamo cosa comporta lo, è impossibile andare aare senza poi entrare in un bar, una baita. Salire su una funivia è come prendere l’autobus, solo che i mezzi pubblici li prendiamo per lavoro, loè divertimento”. Il direttore si sofferma poi sul tema di chi protesta egaranzie: “Chi lavora nelle strutture ricettive è legittimamente ...

