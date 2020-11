Golf e italiani | tutti i risultati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Buoni piazzamenti per ildegliquesta settimana: Di Nitto conquista la top ten nella finale del Challenge Tour mentre Scalise chiude in 23^ posizione al Joburg Open. European Tour – Joburg Open Si è giocato sul percorso del RandparkClub, a Johannesburg, in Sudafrica lo Joburg Open. Ha avuto la meglio il danese Joachim B. Hansen (-19) alla sua prima vittoria sul Tour maggiore. In seconda posizione si è classificato il sudafricano Wilco Nienaber (-17) mentre al terzo posto è giunto il suo connazionale Shaun Norris. Per ildegliil migliore in campo è stato Lorenzo Scalise (-7) che chiude in 23^ posizione. Altra brutta prestazione per Andrea Pavan (+20) che manca il taglio chiudendo addirittura in ultima posizione. Challenge Tour – Grand Final Si è disputato ...