Glovo assuma il rider come dipendente | la storica decisione di un giudice di Palermo

"Per la prima volta viene riconosciuto da un tribunale italiano il rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, di un rider". Lo rende noto la Cgil di Palermo, che attraverso il Nidil, la categoria dei lavoratori atipici, ha sostenuto un ciclofattorino dell'azienda spagnola Glovo, Marco Tuttolomondo, 49 anni. L'uomo "di punto in bianco - spiega il sindacato - è stato 'disconnesso' dalla piattaforma per cui consegnava cibo e bevande a domicilio e licenziato. La decisione è stata presa dal giudice del lavoro, Paola Marino, del tribunale di Palermo che, dopo la proposta di conciliazione fatta a fine ottobre, ha emesso la sentenza definitiva disponendo la reintegra di Tuttolomondo nel posto di lavoro con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

"Glovo assuma il fattorino come dipendente". A Palermo la prima sentenza che impone a una app di riconoscere la subordinazione

Il Tribunale di Palermo tramite sentenza ha imposto a Glovo di riassumere come dipendente il rider licenziato mesi prima. Si tratta di una sentenza storica.

