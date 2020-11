Globe Soccer Awards: Gasperini nominato per il premio di “Allenatore dell’anno 2020” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il prossimo 27 dicembre andrà in scena la premiazione per il Globe Soccer Awards 2020. Questi i contendenti per il “Miglior allenatore dell’anno 2020”, il premio verrà assegnato a Dubai: Gian Piero Gasperini (Atalanta) Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) Julen Lopetegui (Siviglia) Jurgen Klopp (Liverpool) Thomas Tuchel (Psg) And the nominees for the COACH OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick, Julen Lopetegui, Jürgen Klopp and Thomas Tuchel VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/QxjHHJbKmJ — Globe Soccer Awards (@Globe Soccer) November 23, 2020 Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Il prossimo 27 dicembre andrà in scena la premiazione per il2020. Questi i contendenti per il “Miglior allenatore, ilverrà assegnato a Dubai: Gian Piero(Atalanta) Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) Julen Lopetegui (Siviglia) Jurgen Klopp (Liverpool) Thomas Tuchel (Psg) And the nominees for the COACH OF THE YEAR 2020Award are: Gian Piero, Hans-Dieter Flick, Julen Lopetegui, Jürgen Klopp and Thomas Tuchel VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/QxjHHJbKmJ —(@) November 23, 2020 Foto: sito ufficiale ...

