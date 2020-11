Globe Soccer Awards dell'anno e del secolo, i candidati: ci sono anche degli italiani (Di lunedì 23 novembre 2020) Chi è il miglior calciatore del secolo? E il miglior club? Lo scopriremo il 27 dicembre prossimo a Dubai, in occasione dei tradizionali Globe Soccer Awards , L'edizione che andrà in scena quest'anno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Chi è il miglior calciatore del? E il miglior club? Lo scopriremo il 27 dicembre prossimo a Dubai, in occasione dei tradizionali, L'edizione che andrà in scena quest'...

OfficialSSLazio : ?? @ciroimmobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year' dei @Globe_Soccer! Clicca qui per votare… - fcin1908it : Globe Soccer Awards, Mourinho in lizza per il premio di 'Allenatore del secolo'. Conte... - - ReNer044 : @_lucianomirra_ @cechi66 @massimozampini @Fabio64535537 @TuttoMercatoWeb @Globe_Soccer Capito, ma rimangono competizioni dilettantistiche. - Emmapia : @sirattweets_ @stelaud @ilRomanistaweb @Globe_Soccer E Mauri - Bayionel : @KieranCFC88 @Globe_Soccer Dfkmm Cristiano better than Messi in 2011 and 2019 and Falcao better than Messi in 2012 ?? -