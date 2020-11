“Gli spostamenti saranno consentiti solo se tutte le regioni saranno gialle” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa ha spiegato che difficilmente ci si potrà spostare tra regioni per Natale: “Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza mantenendo la sobrietà e scegliendo ciò che è essenziale. Sarà un Natale diverso e più sobrio, in cui dovremo evitare spostamenti che non sono essenziali” Lo spostamento tra regioni per Natale, “per il modello che utilizziamo, può avvenire solo se tutte le regioni andassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare tutti gli spostamenti che non sono necessari. Dobbiamo panificare le vacanze con prudenza”. Speranza ha poi anche parlato del vaccino contro il Coronavirus: “all’inizio il tema non sarà l’obbligatorietà ma selezionare a chi darlo. La mia opinione è che sia giusto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa ha spiegato che difficilmente ci si potrà spostare traper Natale: “Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza mantenendo la sobrietà e scegliendo ciò che è essenziale. Sarà un Natale diverso e più sobrio, in cui dovremo evitareche non sono essenziali” Lo spostamento traper Natale, “per il modello che utilizziamo, può avvenireseleandassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare tutti gliche non sono necessari. Dobbiamo panificare le vacanze con prudenza”. Speranza ha poi anche parlato del vaccino contro il Coronavirus: “all’inizio il tema non sarà l’obbligatorietà ma selezionare a chi darlo. La mia opinione è che sia giusto ...

