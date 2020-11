Gli eventi sportivi su cui puntare nell’ultimo mese del 2020 (Di lunedì 23 novembre 2020) Un complesso 2020 si avvia alla conclusione ma lo sport continuerà a tenere compagnia agli appassionati anche durante gli ultimi giorni di un anno difficile. Il mese di dicembre sarà cruciale soprattutto per il calcio, con un vero e proprio tour de force tra i principali campionati europei e le coppe. TRA CAMPIONATI E COPPE – Le squadre impegnate su più fronti scenderanno in campo praticamente ogni tre giorni e in Serie A il Milan proverà a mantenere la vetta dopo un avvio di stagione sulla falsariga del post lockdown, con 20 punti in 8 giornate. Il Diavolo, capolista, chiuderà il proprio 2020 con il big match a San Siro contro la Lazio. Ma lo spettacolo non mancherà nelle giornate precedenti con tanti scontri diretti tra le prime della classe. Su tutti Inter-Napoli e Juventus-Atalanta (il 16 dicembre), Lazio-Napoli e Atalanta-Roma (il ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Un complessosi avvia alla conclusione ma lo sport continuerà a tenere compagnia agli appassionati anche durante gli ultimi giorni di un anno difficile. Ildi dicembre sarà cruciale soprattutto per il calcio, con un vero e proprio tour de force tra i principali campionati europei e le coppe. TRA CAMPIONATI E COPPE – Le squadre impegnate su più fronti scenderanno in campo praticamente ogni tre giorni e in Serie A il Milan proverà a mantenere la vetta dopo un avvio di stagione sulla falsariga del post lockdown, con 20 punti in 8 giornate. Il Diavolo, capolista, chiuderà il propriocon il big match a San Siro contro la Lazio. Ma lo spettacolo non mancherà nelle giornate precedenti con tanti scontri diretti tra le prime della classe. Su tutti Inter-Napoli e Juventus-Atalanta (il 16 dicembre), Lazio-Napoli e Atalanta-Roma (il ...

Cinque regioni del Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e le provincie autonome di Trento e Bolzano più la Federazione sport invernali definiscono ...

Apple ha prorogato le agevolazioni per gli eventi online a pagamento, al momento esentati dal pagamento delle commissioni di App Store.

