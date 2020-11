Givova Scafati, buona la prima in campionato contro la Stella Azzurra Roma. (Di lunedì 23 novembre 2020) Per la serie "chi ben comincia…", la Givova Scafati ha fatto suoi i primi due punti stagionali, imponendosi 79-94 al PalaCoccia di Veroli (Fr) contro la Stella Azzurra Roma, nella prima gara ufficiale ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 23 novembre 2020) Per la serie "chi ben comincia…", laha fatto suoi i primi due punti stagionali, imponendosi 79-94 al PalaCoccia di Veroli (Fr)la, nellagara ufficiale ...

GazzettaSalerno : Givova Scafati, buona la prima in campionato contro la Stella Azzurra Roma. - tvoggi : BASKET A2, BUONA LA PRIMA. SCAFATI ESPUGNA IL PARQUET VEROLI Per la serie “chi ben comincia…”, la Givova Scafati ha… - SalernoSport24 : ?? Scafati Basket, la Supercoppa nella sede di Givova - - SalernoSport24 : ?? Givova Scafati, finalmente parte il campionato di A2 - - tvoggi : BASKET A2 AL VIA, STELLA AZZURRA PRIMO OSTACOLO DELLA GIVOVA SCAFATI circa un mese e mezzo di ritardo rispetto alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Givova Scafati Givova Scafati, ottimo esordio in campionato con Stella Azzurra Vivicentro Givova Scafati, buona la prima in campionato contro la Stella Azzurra Roma.

Per la serie “chi ben comincia…”, la Givova Scafati ha fatto suoi i primi due punti stagionali, imponendosi 79-94 al PalaCoccia di Veroli (Fr) contro la Stella Azzurra Roma, nella prima gara ufficiale ...

Thomas trascina Scafati nel debutto di campionato. Sconfitta la Stella Azzurra Roma

Per la serie “chi ben comincia…”, la Givova Scafati ha fatto suoi i primi due punti stagionali, imponendosi 79-94 al PalaCoccia di Veroli (Fr) contro la Stella Azzurra Roma, nella prima gara ufficiale ...

Per la serie “chi ben comincia…”, la Givova Scafati ha fatto suoi i primi due punti stagionali, imponendosi 79-94 al PalaCoccia di Veroli (Fr) contro la Stella Azzurra Roma, nella prima gara ufficiale ...Per la serie “chi ben comincia…”, la Givova Scafati ha fatto suoi i primi due punti stagionali, imponendosi 79-94 al PalaCoccia di Veroli (Fr) contro la Stella Azzurra Roma, nella prima gara ufficiale ...