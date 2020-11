"Giulia Bongiorno incastrerà Grillo e suo figlio": Clamoroso intreccio politico e giudiziario. Senaldi: "La vendetta fredda di Salvini" (Di lunedì 23 novembre 2020) La vendetta è un piatto che si consuma freddo. Basta avere pazienza e l'occasione si presenta quasi inevitabilmente, dietro uno dei tanti tornanti della vita. Da che Salvini ha piantato in asso M5S, non è passato giorno senza che i grillini attingessero al loro ricco serbatoio di contumelie e aggressività repressa per insultare la Lega, diventata - anzi, tornata a essere - nella narrazione dei cinquestelle, «neofascissta», «pericolosa», «inaffidabile», «antitaliana». La notizia è che a tappare la bocca a Beppe Grillo sarà con ogni probabilità Giulia Bongiorno, l'avvocato che Salvini ha candidato al Senato e che il leader leghista si è scelto per difenderlo dall'accusa di essere un sequestratore seriale nei processi che ha in giro per la Sicilia da che si è opposto da ministro agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Laè un piatto che si consuma freddo. Basta avere pazienza e l'occasione si presenta quasi inevitabilmente, dietro uno dei tanti tornanti della vita. Da cheha piantato in asso M5S, non è passato giorno senza che i grillini attingessero al loro ricco serbatoio di contumelie e aggressività repressa per insultare la Lega, diventata - anzi, tornata a essere - nella narrazione dei cinquestelle, «neofascissta», «pericolosa», «inaffidabile», «antitaliana». La notizia è che a tappare la bocca a Beppesarà con ogni probabilità, l'avvocato cheha candidato al Senato e che il leader leghista si è scelto per difenderlo dall'accusa di essere un sequestratore seriale nei processi che ha in giro per la Sicilia da che si è opposto da ministro agli ...

