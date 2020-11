Gismondi 1754 | contratto per concessione esclusiva in tutti gli Emirati Arabi

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) –ha siglato undiindei propri gioielli con un partner locale, con la clausola del “first refusal right” (diritto di primo rifiuto), per tutto il territorio degli. Ilimpegna il nuovo partner, che ha contatti con le principali famigliene, a raggiungere un valore target minimo complessivo di acquisto di prodottipari a 2,3 milioni di euro nell’arco di 4 anni, così ripartiti: 250 mila Euro per il 2020/2021; 450 mila nel 2022; 700 mila Euro nel 2023 e 900 mila Euro nel 2024. Il mancato raggiungimento dei target di acquisto sopra indicati darà il diritto a...

Finanzaonline.com

