Giornalista cade in diretta e il commento è spiazzante: “È la mia occasione per diventare un meme” (Di lunedì 23 novembre 2020) È caduta in diretta, scivolata sul posto per l’esattezza forse per via di un cavo o di uno scalino. Ma la Giornalista sportiva di PrimeVideoUk, di Eurosport Uk e della BBCSport, Catherine Whitaker, non s’è persa d’animo e non ha pensato, come in molti avrebbero fatto, “che figuraccia”. Catherine, anzi, ha sfoderato un ottimo sense of humor e ha postato la caduta su Twitter commentando: “È la mia occasione per diventare un meme“. Insomma, in molti lo pensano ma nessuno, o quasi, ha il coraggio di dirlo. A parte lei: brava Catherine. My big chance to become a meme. pic.twitter.com/9dBXbOczxK — Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) November 21, 2020 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) È caduta in, scivolata sul posto per l’esattezza forse per via di un cavo o di uno scalino. Ma lasportiva di PrimeVideoUk, di Eurosport Uk e della BBCSport, Catherine Whitaker, non s’è persa d’animo e non ha pensato, come in molti avrebbero fatto, “che figuraccia”. Catherine, anzi, ha sfoderato un ottimo sense of humor e ha postato la caduta su Twitter commentando: “È la miaperun meme“. Insomma, in molti lo pensano ma nessuno, o quasi, ha il coraggio di dirlo. A parte lei: brava Catherine. My big chance to become a meme. pic.twitter.com/9dBXbOczxK — Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) November 21, 2020 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : Giornalista cade in diretta e il commento è spiazzante: “È la mia occasione per diventare un meme” - clikservernet : Giornalista cade in diretta e il commento è spiazzante: “È la mia occasione per diventare un meme” - Noovyis : (Giornalista cade in diretta e il commento è spiazzante: “È la mia occasione per diventare un meme”) Playhitmusic - - CatelliRossella : ?????Inghilterra, la giornalista cade in diretta e la prende così - gazzettamantova : Inghilterra, la giornalista cade in diretta e la prende così Catherine Whitaker, giornalista sportiva inglese cade… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista cade Giornalista cade in diretta e il commento è spiazzante: “È la mia occasione per diventare un… Il Fatto Quotidiano Ciclismo, Diego Ulissi cade nella scarpata: l’ilarità di Vincenzo Nibali che riprende la scena del “salvataggio”

Una delle leggende del ciclismo, Vincenzo Nibali, in compagnia di altri due forti “colleghi”, Diego Ulissi e Domenico Pozzovivo. I tre sono usciti insieme per un allenamento in mountain bike, quando i ...

Inghilterra, la giornalista cade in diretta e la prende così

Catherine Whitaker, giornalista sportiva inglese, cade in diretta. Ma la prende con ironia. Pubblica, sul suo profilo Twitter, il video della ...

Una delle leggende del ciclismo, Vincenzo Nibali, in compagnia di altri due forti “colleghi”, Diego Ulissi e Domenico Pozzovivo. I tre sono usciti insieme per un allenamento in mountain bike, quando i ...Catherine Whitaker, giornalista sportiva inglese, cade in diretta. Ma la prende con ironia. Pubblica, sul suo profilo Twitter, il video della ...