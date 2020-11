Giorgio Panariello ferita dolorosa | «L’ho scoperto per la cattiveria dei miei compagni di scuola»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Su Tv Sorrisi e Canzoni l’intervista di, reduce dall’avventura di “Tale e quale show”, che ha da poco pubblicato un libro molto intimo, “Io sono mio fratello”, edito da Mondadori. A proposito del titolo molto forte lo showman ha detto: «Al posto di mio fratello Franco, che non c’è più dalla notte del 26 dicembre 2011, avrei potuto esserci io». leggi anche l’articolo —>ricorda suo fratello Franco a Domenica In: «È morto di freddo per colpa della droga» «Siamo nati dalla stessa madre, ma da due padri diversi, io nel 1960, lui nel 1961. Siamo stati abbandonati tutti e due, solo che io sono cresciuto con i nonni, lui no, perché loro non potevano permettersi un altro figlio. E quindi Franchino fu messo in un istituto. Ma questo io...