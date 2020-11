Ginnastica, la Final Six è spettacolare? Gli scontri diretti acchiappano il grande pubblico? Tra tv, show e punti da rivedere (Di lunedì 23 novembre 2020) Siamo sicuri che la Final Six sia davvero spettacolare? Il nuovo format adottato per assegnare gli scudetti ha creato davvero quel pathos e quell’incertezza voluti alla vigilia? L’atto conclusivo della Serie A, trasmesso in diretta televisiva sul Nove e su Eurosport, è stato concretamente il primo passo per fare avvicinare il pubblico generalista alla Ginnastica artistica? Il meccanismo degli scontri diretti ha un po’ diviso il pubblico e non ha riscosso l’unanime gradimento degli appassionati della Polvere di Magnesio. Doveva essere un grande show, ma il format ha limitato la presenza delle ginnaste di punte. La corazzata Brixia Brescia, vincitrice dello scudetto per la 18ma volta nella sua storia (la settima consecutiva), ha dovuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Siamo sicuri che laSix sia davvero? Il nuovo format adottato per assegnare gli scudetti ha creato davvero quel pathos e quell’incertezza voluti alla vigilia? L’atto conclusivo della Serie A, trasmesso in diretta televisiva sul Nove e su Eurosport, è stato concretamente il primo passo per fare avvicinare ilgeneralista allaartistica? Il meccanismo degliha un po’ diviso ile non ha riscosso l’unanime gradimento degli appassionati della Polvere di Magnesio. Doveva essere un, ma il format ha limitato la presenza delle ginnaste di punte. La corazzata Brixia Brescia, vincitrice dello scudetto per la 18ma volta nella sua storia (la settima consecutiva), ha dovuto ...

