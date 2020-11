Gigi Hadid mamma | la nuova foto della figlia è tenerissima

(Di lunedì 23 novembre 2020)ha pubblicato unasul suo profilo Instagram: nello scatto, bellissima e raggiante, la motiene tra le braccia la sua piccola, nata lo scorso 24 settembre. All’istantanea ha accompagnato la frase: “Un nuovo tipo di lavoro e stanchezza. Ma lei è la migliore, quindi ha ricevuto le decorazioni natalizie prima”. Scorrendo tra leinfatti si nota la casamogià addobbata per il Natale, tra il classico albero e tanti altri dettagli che rendono caloroso e accogliente l’ambiente. Anche in questo caso la top model non ha voluto mostrare il voltosua bambina:infatti ha vissuto la sua gravidanza nel più stretto riserbo, rivelata solo pochi mesi prima del parto. Le voci ...

È troppo presto per fare l'albero di Natale? No, secondo Gigi Hadid! La top model 25enne è già in modalità Feste nell'ultima slideshow postata su Instagram, in cui ha condiviso due nuove e dolci foto ..."I miei occhi sono 4 te. Il mio cuore è 4 te. La mia anima è 4 te. Il mio amore sei tu", comincia così il tenero messaggio d'amore che Justin Bieber dedica alla moglie Hailey Baldwin nel giorno de suo ...