Gig economy e nuove frontiere del lavoro. Quali diritti per i riders? (Di lunedì 23 novembre 2020) La morte di un corriere inglese impiegato per una ditta di logistica, la tedesca Dpd, avvenuta a gennaio del 2018, aprì – come racconta Colin Crounch nel suo libro Se il lavoro si fa Gig (Il Mulino, 2019) – una profonda riflessione sulle attività della cosiddetta "Gig economy". Il lavoratore deceduto era impiegato da circa diciannove anni per l'azienda tedesca, eppure contrattualmente è sempre stato considerato un contraente autonomo. La sua morte derivò dalla necessaria trascuratezza che egli stesso aveva posto rispetto al diabete che lentamente ma inesorabilmente lo stava consumando. Una trascuratezza che derivava dal particolare impegno quotidiano che gli era richiesto per soddisfare i criteri imposti dal suo datore di lavoro. Peraltro, il lavoratore morì il giorno stesso in cui la Dpd lo aveva multato di 150 sterline, ancora ...

Dopo la tornata elettorale del 3 novembre negli Stati Uniti erano almeno in tre a festeggiare. Il candidato democratico Joe Biden, che ha visto crescere il numero dei grandi elettori a lui attribuiti, ...

Esiste un problema giuridico del riconoscimento della modalità lavorativa, ovvero il lavoro subordinato, un tipo di lavoro etero-organizzato con carattere di continuità a cui si applicano i contratti ...

