Gianni Morandi, brutto incontro durante la corsa: «Mi sono toccato dove sapete…» (Di lunedì 23 novembre 2020) L’eterno ragazzo Gianni Morandi ha fatto esplodere in una grassa risata il popolo del web. L’artista, molto attivo sui social, ha postato qualche minuto fa una foto che lo ritrae in versione ginnica, dopo una bella corsa. A 75 anni suonati il cantante mostra una forma invidiabile, è davvero ben messo. Il merito però è da ricercarsi nell’esercizio fisico costante, a cui lui si sottopone. Il post social è dedicato proprio ad un incontro “non proprio piacevole” capitato oggi al volto noto. leggi anche l’articolo —> Pupo vita da bigamo, rivelazione sulle due “mogli”: «A letto abbiamo deciso di fare così…» Si riposa dopo una corsa, stringe tra le mani un bicchiere d’acqua. Gianni Morandi è in forma smagliante: davvero non ha nulla da invidiare ai giovani. Del resto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020) L’eterno ragazzoha fatto esplodere in una grassa risata il popolo del web. L’artista, molto attivo sui social, ha postato qualche minuto fa una foto che lo ritrae in versione ginnica, dopo una bella. A 75 anni suonati il cantante mostra una forma invidiabile, è davvero ben messo. Il merito però è da ricercarsi nell’esercizio fisico costante, a cui lui si sottopone. Il post social è dedicato proprio ad un“non proprio piacevole” capitato oggi al volto noto. leggi anche l’articolo —> Pupo vita da bigamo, rivelazione sulle due “mogli”: «A letto abbiamo deciso di fare così…» Si riposa dopo una, stringe tra le mani un bicchiere d’acqua.è in forma smagliante: davvero non ha nulla da invidiare ai giovani. Del resto ...

