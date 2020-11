GfVip parte con il botto, Antonella Elia: “ho il cuore spezzato” (Di martedì 24 novembre 2020) Antonella Elia spiazza tutti in diretta al GfVip, l’opinionista fa una rivelazione sconvolgente che riguarda la sua vita sentimentale. Il Grande Fratello Vip ha iniziato con il botto, in apertura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020)spiazza tutti in diretta al, l’opinionista fa una rivelazione sconvolgente che riguarda la sua vita sentimentale. Il Grande Fratello Vip ha iniziato con il, in apertura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

domenicaamara : comunque, a parte tutto, che bella che è Giada #gfvip - __elii___ : RT @_RoseSykes_: 'Per me non è venuto nessuno' Io Tommaso non ce la faccio a vederlo così, agli altri anche i parenti di terzo grado tra un… - itsfra_ : RT @_RoseSykes_: 'Per me non è venuto nessuno' Io Tommaso non ce la faccio a vederlo così, agli altri anche i parenti di terzo grado tra un… - SpockEva : L'unica parte bella della contessa é Giada, volevamo lei nella casa #gfvip - avni00499711 : RT @_RoseSykes_: 'Per me non è venuto nessuno' Io Tommaso non ce la faccio a vederlo così, agli altri anche i parenti di terzo grado tra un… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip parte GfVip parte con il botto, Antonella Elia: “ho il cuore spezzato” BlogLive.it Gf Vip, Dayane Mello sferza Elisabetta Gregoraci: "Mi dà fastidio..."

Ma il non salvataggio da parte della brasiliana pare abbia irritato Enock ... che già la settimana scorsa l'veva soprannominata "madre badessa". Galleria: GFVip, Rosalinda in lacrime per Giuliano: ...

Il nuovo concorrente del GfVip lo svela Signorini: sarà uno sportivo gay

Il nuovo concorrente del GfVip è uno sportivo gay, a rivelarlo è il conduttore Alfonso Signorini durante la diretta del GfVip Party ...

Ma il non salvataggio da parte della brasiliana pare abbia irritato Enock ... che già la settimana scorsa l'veva soprannominata "madre badessa". Galleria: GFVip, Rosalinda in lacrime per Giuliano: ...Il nuovo concorrente del GfVip è uno sportivo gay, a rivelarlo è il conduttore Alfonso Signorini durante la diretta del GfVip Party ...