GF Vip, stasera l’apertura della busta rossa: attesa la reazione dei concorrenti alla notizia (Di lunedì 23 novembre 2020) Si prospetta elettrizzante la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera: i concorrenti saranno finalmente messi al corrente del loro futuro. Come reagiranno? Sono passati quasi settanta giorni dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello, eppure per i concorrenti quella di questa sera potrebbe rappresentare una delle puntate più importanti. I vip sono L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) Si prospetta elettrizzante la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera: isaranno finalmente messi al corrente del loro futuro. Come reagiranno? Sono passati quasi settanta giorni dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello, eppure per iquella di questa sera potrebbe rappresentare una delle puntate più importanti. I vip sono L'articolo proviene da YesLife.it.

GF_VIP_5 : Ragazzi TODAY IS THE DAY , stasera Signorini rivelerà l'allungamento fino a Febbraio. Come la prenderanno? Per me r… - Manuel_Real_Off : Stasera ne vedremo delle belle Ilaria Ilary #gfvip - Ivankocinque : RT @tvblogit: Grande fratello vip 5: stasera il ritorno di Cristiano Malgioglio e le altre new entry a dicembre - FabioTraversa : RT @tvblogit: Grande fratello vip 5: stasera il ritorno di Cristiano Malgioglio e le altre new entry a dicembre - SerieTvserie : Grande fratello vip 5: stasera il ritorno di Cristiano Malgioglio e le altre new entry a dicembre -