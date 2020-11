GF Vip | Selvaggia Roma contro la fidanzata di Enock | “Sei cornuta” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 23 novembre 2020)dà della cornuta alladiLa scorsa settimana, qualche ora dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5,ha confessata di essersi baciata in estate conBarwuah. Una rivelazione che ha letteralmente fatto arrabbiare il fratello di Mario Balotelli, il quale ha negato più volte. Per tale ragione, nella diretta di venerdì su Canale 5, Alfonso Signorini si è collegato con ladello sportivo. Quest’ultima, direttamente da casa sua ha espresso il suo parere tutta questa vicenda, affermando di non credere per nulla alle parole della influencer, la quale non l’ha presa affatto bene. Infatti, la gieffina non non è rimasta a guardare replicando in modo chiaro e netto: “Onestamente non capisco perchè tu ...