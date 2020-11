GF Vip, il lutto di Stefania Orlando: una scomparsa drammatica raccontata in diretta (VIDEO) (Di lunedì 23 novembre 2020) Stefania Orlando parla della sua migliore amica Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Stefania Orlando è una delle concorrenti ancora in gioco. Di recente, la conduttrice che venerdì sera ha avuto uno scontro con Patrizia De Blanck, si è lasciata andare ad un racconto davvero commovente. La professionista ha aperto il suo cuore toccando un argomento molto dolente della sua vita. Purtroppo, una morte ha portato la gieffina all’apertura di una ferita che, nonostante siano passati diversi anni, non si è mai ricucita. Un dolore lacerante per la soubrette che rimane vivo ancora oggi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di drammatico all’ex moglie di Andrea Roncato. La tragica morte di Alessandra, amica stretta della gieffina All’interno della casa del Grande Fratello Vip ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 23 novembre 2020)parla della sua migliore amica Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente cheè una delle concorrenti ancora in gioco. Di recente, la conduttrice che venerdì sera ha avuto uno scontro con Patrizia De Blanck, si è lasciata andare ad un racconto davvero commovente. La professionista ha aperto il suo cuore toccando un argomento molto dolente della sua vita. Purtroppo, una morte ha portato la gieffina all’apertura di una ferita che, nonostante siano passati diversi anni, non si è mai ricucita. Un dolore lacerante per la soubrette che rimane vivo ancora oggi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di drammatico all’ex moglie di Andrea Roncato. La tragica morte di Alessandra, amica stretta della gieffina All’interno della casa del Grande Fratello Vip ...

