GF Vip, Alfonso Signorini annuncia novità: “L’avviso è importantissimo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Annuncio importantissimo al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, rivolgendosi direttamente ai propri telespettatori, rivela una novità inerente alla programmazione settimanale del reality. Le voci di corridoio che serpeggiavano diversi giorni fa trovano così conferma. “L’avviso è importantissimo“, le sue parole. L’annuncio di Alfonso Signorini Il Grande Fratello Vip, nel corso di questo nuovo appuntamento serale, prosegue nel segno delle novità e delle rivelazioni scottanti. Inizialmente Antonella Elia ha annunciato di essere tornata single, prendendo parola in apertura di puntata nel corso dei consueti saluti iniziali. “Ho il cuore spezzato“, l’amaro annuncio dell’opinionista del reality. Un’apertura scoppiettante nel segno dei un gossip ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Annuncio importantissimo al Grande Fratello Vip., rivolgendosi direttamente ai propri telespettatori, rivela unainerente alla programmazione settimanale del reality. Le voci di corridoio che serpeggiavano diversi giorni fa trovano così conferma.è importantissimo“, le sue parole. L’annuncio diIl Grande Fratello Vip, nel corso di questo nuovo appuntamento serale, prosegue nel segno dellee delle rivelazioni scottanti. Inizialmente Antonella Elia hato di essere tornata single, prendendo parola in apertura di puntata nel corso dei consueti saluti iniziali. “Ho il cuore spezzato“, l’amaro annuncio dell’opinionista del reality. Un’apertura scoppiettante nel segno dei un gossip ...

ninakreuz : Della conduzione di Ilary apprezzavo soprattutto il fatto che lei non ricollegava le esperienze di vita dei concorr… - camibieber1206 : Alfonso: “Il primo vip salvo è Rosalinda” #GFVIP - StellaKJ92 : Madonna Alfonso, in due minuti di diretta hai ripetuto per 16 volte che riferirete ai vipponi del prolungamento del… - trash_spaziale : Ti prego fa che Alfonso non inizi la puntata con 'GF VIP GO GO GO' ???? - TV_Italiana : Stasera i 'vipponi' di Alfonso Signorini scopriranno che la loro reclusione durerà fino a febbraio 2021. Cosa succ… -