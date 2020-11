Gesesa | domani interruzione idrica a Foglianise | le zone interessate

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, martedì 24 novembre, a causa di lavori programmati sulla rete, all’altezza del civico n.5 di via Consortile (compresa via Ospedale e traverse limitrofe) del Comune di, sarà sospesa l’erogazione del servizio idrico, dalle ore 07.30 fino ad ultimazione dei lavori, che si prevede, alle ore 12.30 circa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gesesa Benevento ha reso noto "che a causa di una scarsa disponibilità della risorsa idrica e a fronte di una maggiore richiesta in rete, saremo costretti ad intervallare la fornitura in alcune contra ...Gesesa comunica che a causa di una scarsa disponibilità della risorsa idrica e a fronte di una maggiore richiesta in rete, sarà costretta ad intervallare la fornitura in alcune contrade del Comune di ...