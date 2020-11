Genoa | Maran in bilico | il derby di Coppa Italia diventa decisivo

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 23 novembre 2020) In casaè tempo di riflessioni. La sconfitta contro l'Udinese ha lasciato il Grifone in zona retrocessione, mostrando anche diversi problemi della formazione ligure, troppo macchinosa in zona gol. Ora arriva ildicontro la Sampdoria e qualche perplessità inizia ad affiorare.IN DISCUSSIONESecondo il Secolo XIX, l'osservato speciale della sfida sarà Rolando. Il tecnico rossoblu potrebbe rischiare grosso in caso di pesante k.o. contro i blucerchiati. Anche perché la prossima sfida in Serie A contro il Parmagià decisiva. Non sono ancora emersi nomi nuovi sul possibile sostituto, ma pernon sarà una settimana semplice. ITA Sport Press.