Gazzetta | “Il Napoli ha pagato la supponenza tattica di Gattuso”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Ilhaladi. Scrive ladello sport a proposito del Milan Ha squilibrato il match con un 39enne e l’ha chiuso con un 21enne (Hauge): simbolo della perfetta fusione trovata da Pioli tra vecchi e giovani. L’entusiasmo fa il resto, perché il primato logora chi non ce l’ha. Ilè stato a lungo all’altezza del Milan, ma oltre agli errori di mira, ha, per una volta, la latitanza del suo totem, Insigne, spremuto da Mancini, e una certa. Ha voluto intimidire con 4 attaccanti che però non aiutavano e non rientravano. La squadra è rimasta spesso troppo lunga e il Diavolo ha banchettato negli spazi. L'articolo ilsta.