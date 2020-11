Gara Moto3 GP Portogallo 2020, il mondiale è di Arenas (Di lunedì 23 novembre 2020) Albert Arenas vince il mondiale Moto3 davanti ad un super Tony Arbolino – Photo Credit: MotoGP.comCon la Gara della Moto3 del GP del Portogallo, volge al termine per l’anno 2020 anche la categoria minore del circus della MotoGP. Arenas è il nuovo campione del mondo ma c’è mancato davvero poco perché perdesse il titolo. Una Gara entusiasmante, ricca di colpi di scena e di rimonte in stile MotoGP. Non resta allora che rivedere come si è conclusa questa fantastica Moto3. Fernandez, già di un’altra categoria Tutto pronto a partire, sta per iniziare l’ultima della Moto3 qui a Portimão. Il motomondiale è ancora aperto e abbiamo già studiato nel recente articolo tutti i possibili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Albertvince ildavanti ad un super Tony Arbolino – Photo Credit: MotoGP.comCon ladelladel GP del, volge al termine per l’annoanche la categoria minore del circus della MotoGP.è il nuovo campione del mondo ma c’è mancato davvero poco perché perdesse il titolo. Unaentusiasmante, ricca di colpi di scena e di rimonte in stile MotoGP. Non resta allora che rivedere come si è conclusa questa fantastica. Fernandez, già di un’altra categoria Tutto pronto a partire, sta per iniziare l’ultima dellaqui a Portimão. Il motoè ancora aperto e abbiamo già studiato nel recente articolo tutti i possibili ...

DBDeiman : Curiosità: nella gara che li ha incoronati campioni nessuno tra Mir, Bastianini e Arenas è salito sul podio: Mir se… - AlessioPiana130 : Le Entry List #MotoGP #Moto2 #Moto3 divulgate in data odierna sono PROVVISORIE I team devono fare un nome all'IRTA,… - LaJeTeo_58 : Grazie per averci provato fino alla fine! @TonyArbolino ???????????? - kojima_takeru : RT @dennisfoggia71: É stata una gara fantastica, nonostante le 2 penalitá che avevamo, il 2° posto ripaga dello sforzo fatto da tutti e ci… - afradoc : RT @Brigate_Azzurre: Lui è @TonyArbolino, 20 anni, pilota di Moto 3, ed oggi ha perso il Mondiale all'ultima gara per 4 punti. Si gode e no… -