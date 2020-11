Galliani spiega perché il gol di Muntari ha cambiato la storia del Milan

(Di lunedì 23 novembre 2020) Leggi anche > Le pagelle di Napoli-secondo la Gazzetta: 'Gol di? Poteva nascere il quarto grande' I ricordi dolorosi sono ancora freschi nella memoria di. Come ...

Ultime Notizie dalla rete : Galliani spiega

MilanLive.it

Intervista ad Adriano Galliani, che torna a parlare di alcuni episodi decisivi durante la sua esperienza trentennale al Milan."Il gol regolarissimo, annullato a Muntari in Milan-Juve del febrbaio 2012". Eccolo in rimpianto più grande di Adriano Galliani che si confessa al direttore di Libero Senaldi. "Avremmo vinto il second ...