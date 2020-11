Galli: “Non è arrivato il vaccino antinfluenzale, è scandaloso” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il primario dell’ospedale Sacco di Milano lancia la denuncia in merito al rimedio contro l’influenza di stagione. “È un ritardo inconcepibile, non depone in nostro favore in vista della vaccinazione anti-Covid”, attacca Galli. Arriva un’altra stilettata da parte di Massimo Galli nei confronti del sistema sanitario nazionale. Avevano fatto discutere le dichiarazioni rilasciate dal primario L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Il primario dell’ospedale Sacco di Milano lancia la denuncia in merito al rimedio contro l’influenza di stagione. “È un ritardo inconcepibile, non depone in nostro favore in vista della vaccinazione anti-Covid”, attacca. Arriva un’altra stilettata da parte di Massimonei confronti del sistema sanitario nazionale. Avevano fatto discutere le dichiarazioni rilasciate dal primario L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

