G20 | ripresa globale incerta Elevati rischi al ribasso

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Il contenimento del virus “è essenziale per sostenere” l’economia, che risente del nuovo aumento dei casi e delle nuove restrizioni imposte in diversi Paesi. E’ quanto sottolineano i leader dei 20 Paesi più industrializzati al mondo che si impegnano a “continuare a usare tutti gli strumenti a disposizione” a sostegno di una” e sulla quale pesano “al”. I grandi del mondo hanno poi sottolineato l’importanza della “continuità dell’istruzione in tempi di crisi tramite l’attuazione di misure per assicurare l’apprendimento di persona, un efficace qualità dell’insegnamento a distanza e un mix” dei due “come appropriato”. Un’istruzione “inclusiva, equa e di qualità per tutti è essenziale per un futuro migliore e per combattere le ...