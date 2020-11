G20 | Conte presenta i tre pilastri del futuro | Persone | Pianeta | Prosperità

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 23 novembre 2020) A riportare i temi focali toccati nel G20, l’incontro tra le economie più influenti del mondo, è la bozza del comunicato finale. Tra i principali punti toccati dalla bozza: un’equa distribuzione dei vaccini e una maggiore tassazione per i big dell’economia, come Amazon, Google, Microsoft. Per quanto riguarda l’Italia, durante il suo intervento il premier L'articolo proviene da www.meteoweek.com.