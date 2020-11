Fuori dal Coro, anticipazioni puntata di martedì 24 novembre su Rete 4 (Di martedì 24 novembre 2020) Fuori dal Coro, anticipazioni del programma di Mario Giordano in onda martedì 24 novembre su Rete 4. Ospite Giorgia Meloni. Continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “Fuori dal Coro” che andrà in onda con una nuova puntata, martedì 24 novembre 2020 alle 21:20 su Rete 4. Nella puntata si parlerà dell’impreparazione nella gestione dei tamponi, ci sarà un approfondimento sui vaccini in sperimentazione e sui persistenti privilegi della casta. Tra ospiti della puntata di martedì, Giordano intervisterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Gli altri argomenti della ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 24 novembre 2020)daldel programma di Mario Giordano in onda24su4. Ospite Giorgia Meloni. Continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “dal” che andrà in onda con una nuova242020 alle 21:20 su4. Nellasi parlerà dell’impreparazione nella gestione dei tamponi, ci sarà un approfondimento sui vaccini in sperimentazione e sui persistenti privilegi della casta. Tra ospiti delladi, Giordano intervisterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Gli altri argomenti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal FUORI DAL CORO: Dite la vostra sulla partita della Fiorentina fiorentinanews.com Toscana zona rossa, le regole /6: Si può andare in auto al bar o in pasticceria. La barca vietata se è per hobby

Le risposte ai nostri lettori sulle misure della zona rossa. È sempre consentita la spesa per conto di anziani congiunti non conviventi: il modulo si può compilare al momento del controllo. In fondo a ...

Roma, Smalling torna in gruppo: ci sarà col Cluj?

Roma, 23 novembre 2020 - La Roma sta vivendo un momento importantissimo della propria stagione, con i risultati che aiutano l'ambiente a trovare il massimo dell'umore in vista di una parte finale di 2 ...

